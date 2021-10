Die Lady des Linzer Kunstsalons

Eigentlich ist es eine Premiere für eine Veranstaltung, die es bereits seit 20 Jahren gibt: Der Linzer Kunstsalon findet heuer erstmals im Linzer Schlossmuseum statt. Im Nordtrakt und der Wagenhalle präsentieren heimische Galeristinnen und Galeristen und Vereine von 8. bis 10. Oktober eine Auswahl aus ihrem Programm.

Die Fäden im Vorder- und Hintergrund zieht Gabriele Spindler. Die 49-Jährige ist in der Kulturszene keine unbekannte. Sie kommt aus Ried im Innkreis, leitete die frühere Landesgalerie, also das heutige Francisco Carolinum, arbeitete in der Peggy Guggenheim Collection Venedig, am Centre Georges Pompidou in Paris und an der Österreichische Galerie Belvedere in Wien.

„Beim Linzer Kunstsalon gibt es die Gelegenheit, sich einen Überblick über heimische Kunst zu verschaffen. Es ist alles sehr konzentriert. Viele Künstlerinnen und Künstler sind selbst vor Ort.“