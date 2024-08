Die Kunst, nichts zu tun

Es war ganz schön viel los in diesem Sommer. Manche Kinder verbringen ihre letzten Ferientage in einem Kletterpark oder sie besuchen vielleicht sogar einen Yoga-Kurs. Und was mache ich gerade? Nichts. Absolut nichts.

Ohne schlechtes Gewissen

Ich habe auch den Sommer über nicht viel gemacht. Wenn ich so überlege, dann ist mir das doch ein bisserl peinlich. Omama meint jedoch, dass ich kein schlechtes Gewissen zu haben brauche, denn es ist wichtig, ab und zu nichts zu tun. Nichtstun ist Kurzurlaub für das Gehirn, sagt sie, es hilft dabei, den Kopf zu leeren und Platz für neue Ideen zu schaffen.

Die Gedanken neu ordnen

Denn gerade dann, wenn wir nichts tun, können wir mit unseren Gedanken allein sein, können sie neu ordnen und uns selber besser kennenlernen. So können wir auch die Welt um uns herum und so manches im Leben besser verstehen. Es kann sogar sein, dass wir plötzlich die Lösung für ein Problem finden, das wir schon länger mit uns herumtragen.