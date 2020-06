Die Kunst des Weglassens

Willi Fehlingers Vorliebe für schöne Formen zeigt schon an der Nummerntafel seines silbernen Oldtimer-Porsches. Am über 20 Jahre alten Wagens prangt der Schriftzug „DESIN“(sic!). Seinem noch immer schicken Fahrzeug ähnlich fordert der Designexperte aus Linz Zeitlosigkeit in der Gestaltung von Objekten. „Ein gutes Produkt braucht keine Jahreszahl.“ Außerdem zeichnen sich in seinen Augen schöne Gegenstände durch klare, simple Formen aus. „Schon mein Professor an der Uni sagte zu mir, die Kunst liegt im Weglassen.“

Ein besonderes Faible hat der frühere Innenarchitekt und nunmehrige Künstler für Ästhetik aus dem Land ob der Enns. Was ihn sehr fasziniert, sind die traditionellen Trachten. „Ein schlichtes Dirndl ist für mich ein fesches Dirndl.“ Außerdem ist er begeistert von klassischen Kopfbedeckungen. „Ein ganz einfacher Strohhut, den früher die Bäuerinnen am Feld getragen haben, ist noch immer sehr hübsch.“