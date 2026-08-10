Die Hitze verändert alles

So titelten wir vor 20 Jahren, damals noch in der OÖ. Rundschau, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Keiner hat gedacht, dass das so schnell Realität wird. Neue Temperaturrekorde von mehr als 40 Grad und eine noch nie erlebte Trockenperiode stellen das Leben aller auf den Prüfstand.

Obwohl sich die Entwicklung seit Jahren abzeichnet, haben wir Probleme, sie als Realität anzuerkennen und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Wir glauben immer noch, die Hitze sei nur ein vorübergehendes Phänomen, und sie sei bald wieder vorbei. Wir sind es gewohnt, uns gegen die Kälte zu schützen, damit sind wir aufgewachsen. Nun müssen wir uns auch gegen die Hitze wappnen. Das müssen wir lernen.

Die notwendigen Transformationen betreffen alle Lebensbereiche. Es muss alles neu gedacht und überarbeitet werden. Es gibt die kurzfristigen Maßnahmen, die die Hitze lindern helfen, und die mittel- und langfristigen im Kampf gegen den Klimawandel. Wer heute den Klimawandel noch leugnet, leidet unter Realitätsverlust.

Wir benötigen einen anderen Umgang mit dem Wasser. In der Vergangenheit war es in Hülle und Fülle da. Wir konnten verschwenderisch damit umgehen. Wenn es geregnet hat, haben wir gejammert. Nun wären wir froh, wenn Wasser vom Himmel kommen würde. Es ist eine unglaublich wertvolle Ressource. Wasser wird noch viel wertvoller, je stärker die Gletscher und das ewige Eis in den Bergen abschmelzen. Wir sehen die Folgen: Bäche trocknen aus, die Flusspegel sinken, die Kraftwerke erzeugen weniger Strom. Unser aller Leben ändert sich und wird sich ändern müssen. Der Klimawandel mit seinen Folgen ist da.