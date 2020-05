Die grüne Pionierpflanze

Es gibt kein Fleisch.“ So manchen verging bei der Feier zum zehnjährigen Amtsjubiläum von Umweltlandesrat Rudi Anschober (52) im Linzer Schloss der Appetit. Das rein vegetarische Bio-Büfett – vom Schmorkürbismousse über Herbstgemüselasagne bis hin zu gebratenem Tofu auf Erdäpfelsalat – wusste aber durchaus zu überzeugen.

Die späte Mahlzeit war auch wohlverdient, schließlich wurde davor ausdauernd geredet und gratuliert. Grünen-Chefin Eva Glawischnig erinnerte an den „historischen Moment“ im Herbst 2003, als die Grünen erstmals Regierungsverantwortung übernahmen, und bezeichnete Anschober als „grüne Pionierpflanze“. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl lobte die „Koalition der Engagierten“ in Oberösterreich und machte kein Hehl aus seinem Faible für Schwarz-Grün. Landeshauptmann Josef Pühringer dankte dem „lieben Rudi“ für ein „ordentliches und anständiges Miteinander“ und feixte, dass es der ÖVP gelungen sei, die Grünen in die Mitte zu holen, während sie mit den Roten nach links abgleiten würden.