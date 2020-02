„Die Gerechten“ vor den Vorhang holen

Diese Menschen holt die Schau „Die Gerechten“ ab 19. 2. im Linzer Schlossmuseum vor den Vorhang. Der Verein „Österreichische Freunde von Yad Vashem“ initiierte das Projekt mit Prof. Michael John von der Johannes Kepler Uni Linz (JKU) und Prof. Albert Lichtblau von der Uni Salzburg. Nach Stationen in Wien, Graz, Klagenfurt und Innsbruck ist die Ausstellung nun erstmals auch in Oberösterreich zu sehen. „Dabei rücken wir jene Gerechten aus unserem Bundesland besonders in den Vordergrund“, erklärt Prof. Michael John von der JKU. Die Biografien werden in einen geschichtlichen Kontext gestellt und so wird auch die Zeit des NS-Terrors genau beleuchtet.

