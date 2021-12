Die Gauchos aus dem Innviertel

Demnächst ist es wieder so weit. Bestellt werden kann per Mail bauerinaichet@gmail.com oder via Homepage www.innviertler-gauchos.at. Die Palette umfasst alles vom Rind, reicht von diversen Steaks bis hin zum Faschierten. Was sich portionieren lässt, etwa Schnitzel oder Gulaschfleisch, gibt es in Pfandgläsern.