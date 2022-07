Die Farben des Regenbogens

Aber weil wir grad beim Regen sind, welche Aufgabe hat eigentlich der Regenbogen? Das wollte ich ganz genau wissen und ich habe mich auf die Suche begeben. Nach einem kräftigen Gewitter mit dunklen Wolken, grellen Blitzen und grollendem Gedonner hab’ ich ihn in der Ferne gesehen, einen bunt schillernden Regenbogen. Ich sag’ euch was, ich bin ganz schön weit gelaufen. Immer wieder habe ich gedacht, jetzt bin ich am Ziel, doch ich war meilenweit entfernt. Zum Glück hab’ ich den Regenbogen aber noch angetroffen, kurz bevor er wieder verschwinden wollte. Er sagte zu mir: „Meine Aufgabe ist es, den Menschen zu zeigen, dass keine Farbe für sich allein wichtig ist, sondern dass alle Farben der Welt ein wunderschönes Ganzes ergeben. Und was noch wichtiger ist, ich zeige der Welt, dass es nach dunklen und trüben Zeiten ein buntes Licht am Horizont gibt.“

Christa Koinig ist kĂĽnstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters