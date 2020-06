Die Armen aus den Favelas steigen auf

Eilig sollte man es in São Paulo nie haben. Denn der Straßenverkehr in der 20-Millionen-Metropole steht oft still, insbesondere wenn noch ein tropischer Regen vom Himmel platzt und sich in Sturzbächen über die Straßen ergießt. So kann eine Wegstrecke von drei Kilometern gut und gerne eineinhalb Stunden dauern. Zwar hat die Stadt über 30 Autobahnen, das U-Bahn-Netz jedoch ist nur so groß wie das in Wien. Die Busse stecken regelmäßig in der Verkehrshölle fest.

Nicht nur beim Verkehr ist die Megacity, in deren Ballungsraum 40 Millionen Menschen wohnen, ein Ort der Superlative. Auf drei Prozent der Fläche Brasiliens leben mehr als 22 Prozent der brasilianischen Bevölkerung. Außerdem kommt die Hälfte des weltweit hergestellten Orangensafts aus der Region. Die Stadt und ihr Umland ist das Finanzzentrum in Gesamt-Südamerika. Am erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt von 680 Milliarden Euro gemessen ist die Region São Paulo die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas.

Der wirtschaftliche Stärke hat aber auch Auswirkungen auf die Einwohner. Die Stadt zählt zu den teuersten Pflastern der Welt. Dennoch wohnen Millionen in den Armenvierteln, den Favelas, wo sich zwischen den Hochhäuserschluchten und auf Hügeln kleine Ziegelhäuser aneinanderreihen. In den vergangenen Jahren hat die Politik reagiert und versucht, mit Wachstum Arbeitsplätze zu schaffen und die Lage der ärmlichen Bevölkerung zu verbessern. Und das mit Erfolg.