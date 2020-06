Eine orientalische Liebe voller Witz, Schmerz und Romantik

Wo die Liebe hinfällt. Ausgerechnet an den armen Fischerjungen Jamil muss die schöne Prinzessin Amirah ihr Herz verlieren. Und trotz seiner niederen Herkunft will sie ihn unbedingt heiraten, koste es, was es wolle. Das ist der Ausgangspunkt der wahrlich bezaubernden Märchenoper "Die arabische Prinzessin", die am Freitag in der BlackBox im Musiktheater am Volksgarten erstmals in Österreich auf die Bühne gebracht wurde.