Desinfektion statt Whisky und Schnaps

"Große Mengen, nachhaltige Preise"

Die ersten Gebinde sind fertig, die Freude und der Stolz im Team sind groß. „Alle Beteiligten sind so begeistert von diesem sinnvollen Projekt“, sagt Ina Graggaber, Managerin beim Linzer Chemie-Unternehmen ESIM Chemicals. In dessen Produktionsanlagen im Chemiepark werden seit dieser Woche Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen nach WHO-Rezeptur im großen Stil hergestellt.

Abnehmer gibt es schon etliche, etwa die Oberösterreichische Gesundheitsholding. „Wir können große Mengen produzieren und deswegen nachhaltige Preise anbieten. Dieses Projekt steht wirklich auf einer soliden Basis“, sagt Graggaber. Die Nachfrage ist enorm, „derzeit sind wir auf der Suche nach einem Distributionspartner. Wir sind mitten im Feintuning.“

1000-Liter-Container

Damit die Dimensionen klar werden, hier werden keine kleinen Brötchen gebacken: Abgefüllt wird in 1000-Liter-Container, „das kleinste Gebinde, das wird derzeit befüllen, sind 20-Liter-Kanister“, sagt die Managerin. Der Rohstoff Bio-Ethanol kommt von der Agrana. Jener Spezial-Bescheid, den man für die Produktion von Desinfektionsmitteln braucht, ist für die Dauer der Krise gültig.

Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es nur wenige Wochen. „Wir sind stolz, dass wir es in dieser schweren Krise so schnell geschafft haben, ein für uns neues Produkt auf die Beine zu stellen, das wir wirklich qualitätsgesichert und in großen Mengen herstellen können“, freut sich auch Martin Häubl, Innovationsmanager bei ESIM Chemicals.