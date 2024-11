Der Wert der Dinge

Mein Ohr musste schon geklebt werden, Kasperls Mütze ist auch schon öfter heruntergefallen und ziemlich chaotisch wirds, wenn sich Hexe und Zauberer in die Haare geraten. Daher gibt es immer was zu reparieren. Das macht alles unsere Omama. Sogar fremde Puppen repariert sie. Sie macht das sehr gern und bemüht sich immer, dass alles so perfekt wie möglich wird.

Jetzt arbeitet sie an einer ganz besonders wertvollen Puppe. Gut und schön, die hat ein hübsches Gesicht aus Porzellan, ein glitzerndes Kleidchen und lockige Haare. Aber warum ist sie wertvoll? Oma lächelt und sagt: „Es sind die Menschen, die die Dinge bewerten. Auch Gold und Silber wären nur langweilige Metalle, wenn ihnen die Menschen nicht einen besonderen Wert gegeben hätten.“

Just in dem Augenblick kam ein kleines Mädchen mit einem zerfledderten Teddy. „Kann man den reparieren?“, fragte es und fügte hinzu: „Aber auf den müsst ihr sehr gut aufpassen, er ist sehr wertvoll! Den hat mein Opa gemacht.“ In diesem Moment wurde mir klar, was Omama wirklich meinte. Dieser Teddy ist unendlich wertvoll, weil er voller lieber Erinnerungen steckt. Und das ist es, was wirklich zählt. Manchmal sind die wertvollsten Sachen jene, die nichts kosten oder ganz einfach sind: eine kleine Bastelarbeit, eine gepflückte Blume, ein altes Foto oder ein selbst gemaltes Bild.

Wie wäre es mit einem Lächeln? Schöne Erinnerungen, Lachen und liebevolle Gesten sind unbezahlbar und bereichern unser Leben. Alle anderen Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters