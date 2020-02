Der verzauberte Luftballon

In unserer allerneuesten Geschichte wünscht sich der kleine grüne Drache Basti einen Luftballon. Und ein Drachenmonsterauto noch dazu. Verratet mich jetzt bitte nicht! Den Luftballon bekommt Basti nämlich von mir, Kasperl schenkt ihm das Drachenauto. Und wir haben auch ein feines Geburtstagsfest vorbereitet. Es gibt eckige Drachenknödel, Drachenwackelpudding und grüne Drachenlimonade. Aber es kommt wie es kommen muss. Der Hexe und dem Zauberer passt es wieder einmal gar nicht, dass wir lustig und fröhlich sind. Also versuchen sie, unser Fest zu vermasseln. Flugs verzaubern und verhexen sie Ballon und Auto. Dass sie sich dabei aber selber in eine äußerst unangenehme Lage versetzen, damit haben sie nicht gerechnet. Aber was rede ich? Am besten schaut ihr euch das Stück selber an. Wir spielen es den ganzen Februar über im Linzer Puppentheater.

Alle Termine unter www.puppentheater.at.

Autorin Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.