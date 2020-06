Der vergoldete Wassermann

Eigentlich sollte der aus Stadl-Paura stammende Christoph Sieber eine musikalische Laufbahn einschlagen. Er spielte Cello am Konservatorium in Linz. Im Alter von 12 Jahren entdeckte er am Attersee aber auch die Begeisterung fürs Surfen. Deshalb entschied er sich nach Rücksprache mit den Eltern für eine sportliche Karriere.

Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona erreichte er den 5. Platz. Nachdem er 1996 in Atlanta nicht auf der Teilnehmerliste für Olympia stand, gewann er in Australien Gold. Derzeit ist er beim Segelverband Trainer im Nachwuchsprojekte für die Bootsklasse 420er-Jolle. Außerdem steht er der Kiteboarding Vereinigung vor. Sieber lebt mit Partnerin und Sohn in Mödling.