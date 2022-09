Die SV Ried bekam es am Samstag daheim mit Salzburg zu tun und hoffte auf Punktezuwachs. Die Partie ging 2:0 verloren. Zwischen den beiden Klubs liegen in wirtschaftlicher wie sportlicher Hinsicht Welten, diese Kluft kann nur an besonderen Glückstagen überwunden werden. Wie zuletzt beim 2:2 im vergangenen Oktober. Die Bundesliga ist de facto eine Dreiklassengesellschaft.Ganz oben, unerreichbar für die Konkurrenz, stehen die Bullen aus Salzburg; es folgen mit Abstufungen der LASK, Sturm Graz, Rapid, Austria Wien und – mit einigem Abstand – der Wolfsberger AC.