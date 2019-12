„Der Nussknacker“ aus dem Royal Opera House

Ein Besuch bei Claras Weihnachtsabend und im Reich der Süßigkeiten ist für viele ein besonderes Highlight in der Adventzeit. Auf der Grundlage von Tschaikowskys Musik erzählt „Der Nussknacker“ eine Geschichte von Prinzen, Feen und Zuckerburgen und vom Kampf gegen den bösen Mäusekönig. Gleichzeitig ist die Geschichte eine Parabel über das Erwachsenwerden. Wer weder Zeit noch Möglichkeit hat, dem Royal Opera House in London einen Besuch abzustatten, schaut einfach in den kommenden Tagen in Oberösterreichs Kinos vorbei und genießt eine aufgezeichnete Inszenierung aus 2016 auf riesiger Leinwand, zum Preis eines Kinotickets und mit Beinfreiheit.