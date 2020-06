Der Mensch hinter der Kunstfigur

Die gebürtige Linzerin Chris Pichler studierte zwei Semester Landschaftsökologie, bevor sie ans Konservatorium Wien wechselte. Nach Auftritten in Filmen und Fernsehserien wie dem „Salzbaron“ oder „Kommissar Rex“ folgten Auftritte an bedeutenden Bühnen des deutschsprachigen Raumes.

Die 43-jährige Aktrice stand auf den Brettern des deutschen Nationaltheaters in Weimar, des Wiener Volkstheaters, des Berliner Ensembles oder des Schauspiels Dortmund.

Seit den Anfängen ihrer Schauspielkarriere ist Pichler in unzähligen Hörspielen für österreichische und deutsche Rundfunkstationen im Tonstudio gestanden. Die ORF-Hörspieljury kürte sie für ihre „Gesamtleistung“ zur Schauspielerin des Jahres 2008. Chris Pichler lebt in Berlin und Wien.