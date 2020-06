„Der Martin ist jetzt im Himmel“

„Der Martin hatte Herzprobleme. Seit einem Jahr wissen wir, dass er an Extrasystolen – das sind Herzschläge außerhalb des normalen Rhythmus – leidet“, sagt die Mutter. Der Neunjährige sei auch unter ärztlicher Kontrolle gestanden. „Es hat immer geheißen, dass das nicht lebensbedrohlich ist und er auch normal Sport ausüben kann.“ Martin sei begeisterter Fußballer gewesen. Doch am Abend vor seinem Tod habe er sich nicht angestrengt – und er habe über keine Beschwerden geklagt. Martin sei auch Allergiker gewesen.

„Gegen 5 Uhr Früh hat er kurz aufgeschrien, ich bin sofort in sein Zimmer und hab’ ihn ruhig im Bett liegen gesehen – daher dachte ich, dass er nur einen Albtraum gehabt hat“, erzählt Christina R. Das dürfte aber der Todeszeitpunkt gewesen sein.

Die Familie, die der Vöcklabrucker Freikirche angehört, will ihren Sohn am Samstag bestatten. „Unsere Gemeinde hat rund 90 Mitglieder, die alle ganz fest an Gott und die Bibel glauben.“