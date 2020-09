Der Linzer Eiskrieg ist beigelegt – vorerst

Peter Freunschlag ist voller Tatendrang und Zuversicht. Der Präsident der Black Wings sieht sich als Gewinner des im Frühjahr ausgebrochenen Linzer Eiskriegs. Angesichts von Corona ist die Zukunft des Klubs jedoch vage und der Triumph somit relativ. So viel ist fix: Am 25. September soll die bet-at-home Ice Hockey League mit elf Teams in die neue Saison starten, neu dabei sind die Capitals aus Bratislava.

Auftakt am 25. September gegen den KAC

Für die Linzer geht es zum Auftakt nach Klagenfurt zum KAC. „Corona trifft alle, darum jammern wir nicht“, sagt Liga-Organisationsleiter Axel Bammer. Man stehe in engem Austausch mit Politik und anderen Teamsportarten. „Deshalb sind wir frohen Mutes, dass wir gut in die Saison hineinstarten. Und wir hoffen, dass das sehr lange anhält.“