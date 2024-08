Der Kasperl ist beleidigt

In der letzten Ecke unseres Theaters habe ich ihn zwar gefunden, aber er will nicht kommen. Er sagt, dass wir alleine spielen sollen, ohne ihn. Aber das geht doch nicht, wir brauchen ihn ja. Wer löst denn die kniffligsten Probleme und wer sorgt dafür, dass Kinder lachen können?

Doch Kasperl will nicht spielen, er sitzt nur da und schaut trotzig auf den Boden. Gerade als ich ihn fragen will, was ihm denn über die Leber oder sonst wo drübergelaufen ist, hält er mir eine Zeitung unter die Nase. Und da steht ganz groß geschrieben: „So ein Kasperltheater“.