Der Frühling ist da: Babyboom im Linzer Zoo

Sehr geduldig muss man beim Känguru-Nachwuchs sein: Die Mütter schleppen inzwischen schwer an ihren Jungen, die sich im Beutel durch die Gegend tragen lassen. Hier und da werden mal die Füße lässig aus dem Beutel der Mutter gestreckt, und mit ganz viel Glück sieht man auch den Kopf eines Jungtiers. In den nächsten Wochen werden die etwas älteren Jungtiere auch mal den Beutel verlassen, um am frischen Frühlingsgrün zu naschen.