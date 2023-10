Der freche Bücherwurm

Jetzt strahlen die vielen bunten Blätter auf den Bäumen und Sträuchern in ihrer ganzen Pracht vor sich hin, bevor der nächste Wind kommt und sie irgendwohin verbläst. Am liebsten möchte ich solche Tage in einer Dose einfangen und immer dann herauslassen, wenn ich sie brauche.

Aber so was müsste man erst erfinden, also bleibt mir nichts anderes übrig, als mir das alles gut zu merken und wieder daran zu denken, wenn die trüben Zeiten da sind.

Doch irgendwie freue ich mich auch darauf, denn dann komme ich endlich wieder dazu, etwas mehr zu lesen. Ich liebe Bücher, so echte, mit Blättern aus Papier, wenn es raschelt beim Umblättern. Die längste Zeit habe ich sowieso nur ans Schwimmen, Radeln, Laufen und Einfach-nur-in-der-Sonne-Liegen gedacht.

Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass ich mir ein Buch zurechtlege, die Tage werden sowieso immer kürzer und die Abende länger. Endlich wieder Lesezeit, denke ich, aber als ich mein Lieblingsbuch aufschlagen möchte, ist es wie zugeklebt und versiegelt.

Plötzlich klappt das Buch wie von selber auf, heraus schaut ein dickes, fettes, rosarotes, wutzeliges Irgendetwas und ruft: „Hallo! Ich bin Biblius, der Bücherwurm. Vertschüss’ dich, das ist mein Buch!“ Und schwups ist er wieder im Buch verschwunden. Jetzt bin ich doch ziemlich verdattert. War dieser Wurm jetzt echt oder habe ich doch zu viel Sonne erwischt?

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters