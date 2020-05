Der etwas andere 400-Meter-Lauf

Um 11 Uhr geht das Spektakel heute in Bad Mitterndorf los. Mit den insgesamt vier Vorläufen der Männer. "Die 40 Schnellsten kommen dann ins Finale", erklärt Berger den Modus. Am Kulm mit dabei sind unter anderen auch Dominik Landertinger, der Biathlon-Weltmeister von 2009, Ex-Ski-Star Hans Enn oder der ehemalige Spitzenlangläufer Alois Stadlober. Auch Patricia Kaiser - Top-Model, Sängerin und Moderatorin aus dem Innviertel - lässt sich das " Red Bull 400" nicht entgehen. Sie startet im Staffelbewerb.

Sollte der Event bei den Zuschauern gut ankommen, will Berger den Bewerb in Zukunft ausbauen. Er kann sich vorstellen, eine eigene Serie daraus zu machen. Auf den Flugschanzen Harrachov, Planica, Oberstdorf und Kulm. "Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Warten wir einmal ab, wie es zum Auftakt läuft."



Zur Leichtathletik hat Berger noch immer eine besondere Beziehung. Er versäumt keinen Wettkampf, der im Fernsehen übertragen wird. "Ich hänge noch immer an diesem Sport, dem ich viele Jahre gewidmet habe."

Traurig, dass seine tolle Karriere so negativ endete, ist Berger nicht mehr. "Es hat vielleicht sein Gutes gehabt." Für die zahlreichen Teilnehmer am " Red Bull 400" hat der Ex-Sprinter noch einen Rat parat: "Jeder sollte sich seine Kräfte verdammt gut einteilen, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Schon in der Leichtathletik gelten die 400 Meter als die härteste Distanz."

Wer schon einmal vom Auslauf einer Sprungschanze hochgeschaut hat, weiß genau, was ihn heute erwartet: "eine riesige Anstrengung und eine beinharte Herausforderung".