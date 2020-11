Der arme, kranke Hund muss an die frische Luft

Ganz anders die Omama, sie summt vergnügt vor sich hin, ruft mir zu „Ich bin bald wieder da-ha!“ und hüpft beinah’ bei der Tür hinaus, mitsamt dem Hund. Wo sie hingeht, wollte ich noch wissen, und sie sagt nur „Ich treff’ den Tierarzt!“. Also ist der Hund doch krank, der Arme. Aber warum ist Omama dann so fröhlich? Ich war heute auch noch nicht draußen, also breche auf zu meinem täglichen Waldlauf.

Herzliche Begrüßung

Unterwegs sehe ich den Tierarzt, auch er ist mit einem Hund unterwegs und scheint auf jemanden zu warten. Er wird wohl später in seine Praxis kommen, denk’ ich mir gerade noch, als jemand um die Ecke biegt, nämlich unsere Omama. Jetzt ist mir klar, auf wen der Tierarzt gewartet hatte. Omama und der Tierarzt begrüßen einander verdächtig herzlich – mit Abstand – und lächeln sich lange an. Dann gehen sie mit ihren Hunden spazieren. Ich sag’ lieber nicht, was ich mir gerade denke. Aber ich freu’ mich für die Omama!