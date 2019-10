„Den Tod klar ansprechen und Kinder nicht anlügen“

„Es ist so wichtig, zu wissen, auch für Eltern: Emotionen dürfen sein, auch und gerade bei einer Trauerfeier. Kinder sitzen nicht durchgehend still, sie reden mit, sie wollen dabei sein.“ Und genau so gestaltet Martin Dobretsberger Verabschiedungen, wenn Kinder anwesend sind: „Ich erzähle Geschichten, die auch Kinder verstehen, ich binde sie ein, sie dürfen Fragen stellen, kleine Aufgaben übernehmen.“