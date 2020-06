Den inneren Schatz entdecken

Etwa drei Stunden dauert das heilsame Gruppensingen nach den vormittäglichen Kuranwendungen. Wenn das Wetter passt, verlegen die Leiter es in die Natur. Wer möchte, kann schon in der Morgenandacht der Marienschwestern um dreiviertel sieben Uhr in der Früh die Stimmbänder mit Psalmen in Schwingung versetzen.

Und nach dem kollektiven Gesang bietet Hanushevsky für Gäste mit großer Ausdauer noch Abende mit traditionellem europäischen Ursprung an. Wobei, anstrengend sei das viele Singen nicht, versichern die beiden Kursleiter. Und auch bei den elf Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer aus Oberösterreich, Wien und Deutschland macht sich keine Ermüdung breit. „Das ist eine Art von Urlaub“, schwärmt ein Gruppenmitglied. „Ich bin am Mittagstisch gesessen und so zufrieden mit mir gewesen. Ich spüre einen inneren Frieden in mir“, beschreibt eine andere Teilnehmerin mit einem Lächeln im Gesicht.