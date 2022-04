Alles frisch im Deep Space: Spektakuläre Bildwelten

In rasantem Tempo fetzt die Erdkugel durch den Raum, dreht sich um die eigene Achse, nur um dann in den Weiten des Weltalls zu verschwinden. Überdimensional baut sich das menschliche Gehirn in seiner Komplexität vor den Augen auf. Und wer wissen mag, wie es im Jahr 2100 auf der Erde aussehen könnte, ist im Deep Space auch genau richtig.