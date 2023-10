Das Recht auf Glück

Da frage ich mich, wieso mache ich das? Ich bin nur eine Puppe, ich spreche und atme ja nicht wirklich und ich kann es daher auch gar nicht wissen, was es heißt, so richtig zu leben. Doch als Puppe habe ich eine besondere Gabe, ich kann mich in andere Wesen hineindenken, ob sie jetzt lebendig sind oder vielleicht nur irgendwelche unbeweglichen Sachen.

Ich verstehe die Sorgen der Tiere und so mancher Dinge und kann sogar mit ihnen sprechen. Ich kann es richtig spüren, wenn sich wer freut oder zufrieden ist. Aber ich fühle es auch, wenn sich Traurigkeit breitmachen möchte.