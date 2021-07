Das nie abgepfiffene EM-Finale

Ein Foulpfiff im Mittelfeld wurde sodann als Schlusspfiff missverstanden, es gab kein Halten mehr. Tausende stürmten auf das Feld. Dem Schiedsrichter blieb nichts übrig, als den Ball zu schnappen und mit seinen zwei Kollegen in die Kabine zu flüchten. Somit wurde das EM-Finale 1972 offiziell nicht abgepfiffen, Protest wurde dagegen nicht eingelegt. In dem ganzen Wirbel ging alles einigermaßen friedlich zu Ende – anders als 13 Jahre später an derselben Stätte.

Massenpanik 1985

1985 kam es vor dem Anpfiff zum Endspiel um den Europapokal der Landesmeister zwischen Juventus Turin und Liverpool im total veralteten Heysel-Stadion zu einer Massenpanik. Englische Fans waren in den italienischen Sektor gestürmt, die Bilanz: 39 Tote und einige Hundert zum Teil schwer Verletzte. Nach einer noch größeren Katastrophe 1989 im englischen Sheffield mit 96 Toten wurden die Sicherheitsbestimmungen in den Stadien verschärft. Es kam das Ende des Stehplatzes. Der Referee bekam damals bei größeren, internationalen Spielen den Ball als Erinnerungsstück. So gab es daheim in Waldzell auch einen schneeweißen Ball, den der große Johan Cruyff von Ajax Amsterdam in einem Europacupspiel im tschechischen Trnava gestreichelt hatte. Irgendwann konnten wir das schöne Ding erbetteln. Wir bildeten uns ein, damit auf Anhieb um Klassen besser zu kicken als mit den damals gängigen braunen Wuchteln, die bald unrund wurden und bei Regen schon einmal ein paar Kilo wogen.

Marschall wurde Funktionäre

Ferdinand Marschall beendete 1972 seine aktive Karriere und wurde Funktionär. Josef Jegel pfiff bis 1975 in der Bundesliga. Erich Linemayr stieg zu Österreichs Nummer-1-Referee auf, war bei gleich zwei Weltmeisterschaften im Einsatz. 1974 leitete er unter anderem das als „Wasserschlacht von Frankfurt“ bezeichnete Match Deutschland – Polen (1:0), das wegen eines Wolkenbruchs kurz vor Anpfiff mit Verspätung begann und dann unter widrigsten Verhältnisse ablief.

Linemayrs Karriere

1978 wiederum hatte Linemayr beste Chancen auf die Leitung des Endspiels. Weil jedoch Landsmann Ernst Happel die Niederländer coachte, kam er nur an der Linie zum Einsatz. Die Argentinier gewannen in der Verlängerung 3:1. Bei der EM 1980 leitete Linemayr das damals zum letzten Mal ausgetragene Spiel um Platz 3, das die Tschechoslowakei gegen Gastgeber Italien im Elfmeterschießen 9:8 gewann.

Ball im Fußballmuseum Dortmund

Ein letztes Mal: Damals wurde mit ein- und demselben Ball durchgespielt, lag noch nicht wie heute rund um den Platz jede Menge Ersatz parat, der den Spielern unentwegt zugeworfen wird, um keine Zeit zu verlieren. Der Matchball war damals ein Original. Jenes von Brüssel 1972, veredelt mit den Unterschriften von DFB-Bundestrainer Helmut Schön, Gerd Müller und anderen Finalkickern, ruht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.