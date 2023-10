Das Leben ist voller Geschichten

Um Erfahrungen reicher

Und das Allerwichtigste dabei ist, dass uns jede einzelne dieser Geschichten um einen Erfahrungsschatz reicher macht. Manche schreiben ihr Erlebtes nieder, so wie ich. Andere wiederum, also die meisten Leute eigentlich, speichern die Erlebnisse in ihren Erinnerungen.

Aber weil einmal Geschehenes sich nicht so einfach wegdenken lassen, fällt es oft schwer, etwas nicht so Gutes zu vergessen. Selbst wenn es im echten Leben nicht immer so sein kann, meine Erzählungen gehen immer gut aus. Dafür sorge ich schon, denn es sind meine ganz eigenen Erinnerungen.

Jetzt gibt’s sogar mein erstes Buch mit vielen Geschichten und bunten Bildern. „Seppys Geschichten“, dieses kleine bunte Büchlein ist ganz neu und möchte von euch unbedingt gelesen werden!

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters