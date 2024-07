Das Leben ist ein Mosaik

Viele Kinder verbringen ihre Ferienzeit in Feriencamps, andere machen Urlaub am Bauernhof oder gar am Meer. Was für eine aufregende Zeit! Auch wir Puppen machen Ferien. Wir müssen nicht pünktlich im Theater erscheinen, brauchen keine Texte lernen und uns mit Mitspielern nicht herumstreiten. Wir können endlich so richtig faul sein. Ich sitze gerne herum und tue nichts, gar nichts. Ich schau’ einfach in die Luft. Aber immer dann, wenn ich überhaupt nichts machen möchte, überraschen mich meine Gedanken und ich will dann so vieles von der Welt wissen. Warum ist der Himmel blau, warum sind Blätter grün, warum ist der Regenbogen bunt?