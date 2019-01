Das Gewissen als Spiegel

„Das Gewissen ist der einzige Spiegel, der weder betrügt noch schmeichelt“, meint Königin Christine von Schweden. Und Johann Wolfgang von Goethe sagte: „Man kann das Gewissen betrügen, aber nicht täuschen.“

Das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll. Es drängt aus ethischen, moralischen und intuitiven Gründen dazu, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Sie haben sich sicher schon öfter die Frage gestellt, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Wie oft haben Sie einfach intuitiv entschieden, also einfach für sich? Wenn Sie ein schlechtes, nagendes Gewissen oder Gewissensbisse haben, sind/waren Sie in einer kognitiven Dissonanz. Für mich in einer bewusst herbeigeführten Disharmonie.