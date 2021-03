Damit niemand weit wegmuss zum Einkaufen

Vier Geschäfte sichern das Alltagsleben in den Orten

Lebenshilfe. Was vor fünf Jahren mit einem Laden in St. Florian begann, fand seine Fortsetzung in Lengau, Vichtenstein und Lohnsdorf. Und kein Ende in Sicht. Die Lebenshilfe betreibt die Geschäfte in Orten, die sonst keinen Nahversorger hätten, und beschäftigt gleichzeitig Menschen mit Beeinträchtigung. Verkauft wird alles, was man für das tägliche Leben braucht, viele Bauern aus der Umgebung sind Direktvermarkter. „Bei uns wird jeder Kunde persönlich beraten. Je nach Größe gibt es bei den Läden auch ein kleines Café, das als Treffpunkt dient“, erklärt Sabrina Kainrad von der Lebenshilfe OÖ.