Dachstein wird fünf Tage lang zum Mars

Wann die ersten Menschen den roten Boden des Mars betreten, ist ungewiss. Experimente für eine bemannte Mission zum Planeten laufen schon. Die Dachsteinhöhlen in Oberösterreich sind seit gestern, Samstag, beim Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF) fünf Tage lang das Zentrum der weltweiten Marsforschung. Wissenschaftler aus zehn Ländern und drei Kontinenten führen hier zwölf spannende Experimente durch.

Getestet wird unter anderem ein ganz spezieller Raumanzug. „Das ist ein Raumschiff und ein Computer zum Anziehen, mit Heizer, Lüfter-Sensoren und Elektronik ausgestattet", erklärt ÖWF-Vorstand Gernot Grömer. Die Forscher testen auch eine Sprachsteuerung, die funktionieren muss, wenn der darin steckende Raumfahrer heiser wird. Außerdem stellen die Wissenschaftler in den Berghöhlen Versuche mit einem Radar an, das in die ersten paar Meter des Marsbodens blicken kann. Die Astronauten sollen so auf eventuelle Gefahrenstellen aufmerksam werden.