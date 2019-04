Dachdecker im Innviertel abgestürzt und gestorben

Ein Dachdecker ist am Donnerstag in Polling (Bezirk Braunau am Inn) bei der Arbeit sechs Meter in die Tiefe gefallen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, dürfte eine an das Dach eines Wohnhauses angelehnte Leiter verrutscht und der Mann deshalb abgestürzt sein.

Arbeitskollegen entdeckten den reglos auf einer Wiese liegenden 51-Jährigen einige Minuten nach dem Unfall. Sämtlich Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.