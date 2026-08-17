Cyberangriff: Arbeiterkammer Oberösterreich Ziel von Hackern

Auf die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich ist ein Cyberangriff verübt worden. Es sei dabei Zugriff auf Daten erlangt worden, informierte die AK auf ihrer Website. „In welchem Ausmaß dies der Fall ist, kann aufgrund gezielter Spurenverwischung durch die Täter derzeit nicht festgestellt werden - auch nicht, ob und welche personenbezogenen Mitgliederdaten konkret betroffen sind.“

Der Angriff war laut AK am vergangenen Montag erfolgt. „Unbekannte Täter haben sich Zugriff auf Teile unserer IT-Systeme verschafft. Wir haben umgehend die Polizei eingeschaltet, Anzeige erstattet und die Datenschutzbehörde informiert. Die gesamte Daten- und IT-Infrastruktur wurde unverzüglich in eine abgeschottete Umgebung transferiert“, informierte die Kammer ihre Mitglieder. Vorsorglich werde davon ausgegangen, „dass Ihre bei uns gespeicherten Daten betroffen sein könnten“. Alle Mitglieder würden in den kommenden Tagen Schreiben per Post mit den wichtigsten Informationen gemäß Art. 34 DSGVO erhalten.