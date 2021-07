Crocodile Trophy: Neun Tage durch die Wildnis

Ein mulmiges Gefühl hat Benetseder, was das Übernachten betrifft. „Geschlafen wird in einem selbst aufgebauten Zelt – Kopf an Kopf mit giftigen Schlangen und Spinnen." Da könne es schon vorkommen, dass man beim Klogehen plötzlich einem ungebetenen Vertreter der australischen Tierwelt gegenübersteht. Die persönlichen Habseligkeiten der Teilnehmer werden von einem Lkw zu den einzelnen Etappenorten gebracht. „Zum Waschen gibt`s aber kein fließendes Wasser. Am Ende des Rennens klebt der Dreck so richtig schön am Körper fest."

Hrinkow tritt erstmals bei der Crocodile Trophy in die Pedale – gemeinsam mit dem Wiener Patrick Konrad in einem Zweier-Team. „Unser Ziel ist, eine Etappe zu gewinnen."

Für den Steyrer ist der Umstieg auf das Mountainbike kein allzu großes Problem. „Bevor ich meine Liebe zum Straßenrennsport entdeckt habe, war ich nur offroad unterwegs, allerdings nie so extrem wie jetzt in Australien."