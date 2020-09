Corona-Test beim Hausarzt bald möglich

Die Reaktionen darauf sind vielfältig, auf einen Grundtenor können sich aber alle einigen: „Der entscheidende Faktor ist die Freiwilligkeit. Niemand kann gezwungen werden, Corona-Tests in seiner Praxis anzubieten. Aber für alle, die das wollen und können, gibt es nun demnächst also die gesetzliche Grundlage“, erklärt Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer in OÖ.