Kinderimpfung: „Es wird jetzt zügig gehen“

In anderen Ländern der Welt, etwa in Amerika und Israel, sind die Covid-Impfungen für Kinder bereits in vollem Gang. Auch in Österreich soll es demnächst losgehen. Die EMA (European Medicines Agency) verkündete am Donnerstag die Freigabe des Biontech-Pfizer-Impfstoffes für 5- bis 12-Jährige in Europa. „Nun wird es zügig gehen, bis Kinder dieser Altersgruppe auch bei uns geimpft werden können“, sagt Bernd Lamprecht, Primar und Leiter der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepleruniklinikum. „Die EMA muss eine sehr sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung machen, und die ist zugunsten der Impfung ausgefallen.“