Coole Wildkräuterdrinks: Durstlöscher aus der Natur

Wilde Brause vom Colakraut (Sirup zum Verdünnen): Stabwurz, Pastorenkraut, Schoßwurz und Jungfernverderb sind andere Bezeichnungen für die Eberraute, das Colakraut. Es ist nicht nur ein geschmacklich hervorragender Durstlöscher für die ganze Familie, sondern das erfrischende Getränk stimuliert von der Gürtellinie abwärts. Zubereitung: 150 g Blattspitzen vom Colakraut, Saft von fünf Zitronen, eine ganze Zitrone in Scheiben scheiben, dazu 750 ml Wasser und 750 g österreichischer Rübenzucker.

Läuterzucker herstellen

750 g Rübenzucker in einen Messbecher füllen und mit 750 ml Wasser aufgießen, langsam erhitzen. Bei der Verwendung von Rübenzucker kann es zu leichter Schaumbildung kommen, der abgeschöpft wird. Nach dem Kochen durch einen Kaffeefilter wieder in den Messbecher gießen und wenn nötig wieder mit Wasser auf 750 ml auffüllen. Zum leicht überkühlten Läuterzucker Zitronensaft und die Zitronenscheiben zugeben. Nun die Blattspitzen des Colakrautes – nur die Blattspitzen verwenden, diese sind nicht bitter! – einlegen und für 48 Stunden an einem kühlen Ort ausziehen lassen, abseihen, noch einmal aufkochen und in sterile Flaschen füllen. Eberrautensirup mit Soda aufgegossen ist jederzeit eine herrliche Erfrischung, auch wenn es hoch hergeht.