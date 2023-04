Cobra nimmt Mann fest: Er drohte Bekanntem der Ex mit Umbringen

Die Ex-Freundin des 20-Jährigen dürfte einen Post des 17-Jährigen kommentiert haben. Das veranlasste den eifersüchtigen Oberösterreicher, die Drohvideos zu drehen und zu posten. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Festnahme des Mannes an.

Geständnis nach Verhaftung

Er wurde in der Nacht in seiner Wohnung von der Cobra verhaftet. Er ist geständig. Die Waffe wurde nicht sichergestellt. Sie soll einem 16-jährigen Freund des Mannes gehören, der sie zerlegt und entsorgt haben will.