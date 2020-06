Cobra-Einsatz nach telefonischer Morddrohung

Montagnachmittag, kurz nach 17 Uhr: Karlheinz Angerer, stellvertretender Bezirkshauptmann von Kirchdorf an der Krems, wollte gerade nach Hause gehen, als sein Telefon läutete. Am anderen Ende der Leitung war eine männliche Stimme zu hören, die mehrmals in den Hörer schrie: „Dich erschieß’ ich.“

Angerer informierte sofort seinen Chef Dieter Goppold, der wiederum die Polizei zu Hilfe rief. „Für uns war es eine ernstzunehmende Drohung“, sagt Goppold zum KURIER. Das sei Angerer noch nie passiert, obwohl er bereits seit 20 Jahren in der BH tätig ist.