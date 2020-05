Eine Lichtgestalt und ihr analoges Kino aus der guten alten Zeit

Georg Kügler, 58, bezeichnet sich selbst als „ Lichtgestalt“. Wer sein Reich in Linz betritt, begibt sich auf Zeitreise in längst vergangene Tage. In seinem Programmkino Cinematograph spannt der Kunsthistoriker meist Filmstreifen aus der Zeit von 1895 bis 1950 in die schweren Filmapparaturen.

Doch nicht nur altes Zelluloid zeugt von einer anderen Ära. Die Karten rechnet der Inhaber an einer wuchtigen Registrierkassa ab. Sein nach geöltem Holz riechender Vorführsaal ist mit 35 Stühlen bestückt – jeder mindestens 100 Jahre alt. Neben der Leinwand hängt ein Schild mit der Aufforderung, sich zu benehmen: „Nicht auf den Boden spucken!“ Derartiges kommt aber nie vor: „Meine Besucher sind Schöngeister.“