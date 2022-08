"Eine bunt zusammengewürfelte Familie"

Zwei Jahre lang war die Christophorushütte am Feuerkogel geschlossen. Seit diesem Frühjahr ist wieder Leben in das geschichtsträchtige Haus auf 1600 Meter Seehöhe eingekehrt. Sandra Peitli aus Braunau und Andreas Dengg aus Uttendorf sind die neuen Pächter. Und haben einen anderen Hintergrund: Dengg ist gelernter Schlosser und Kitesurflehrer, Peitli arbeitete als Fitnesstrainerin. Vor zwei Jahren trauten sich die beiden drüber, bewirtschafteten die Baumgartenalm in Bramberg im Pinzgau und das Almtalerhaus in Grünau. Nun hat es das Paar fix auf den Hausberg den Ebenseer verschlagen.