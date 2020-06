„Bei uns keine Klimaerwärmung“

Der 45-jährige IT-Techniker beschäftigt sich seit 13 Jahren intensiv mit dem Wetter und will partout nicht von einem Hobby sprechen, sondern von einer „Leidenschaft, die großen Spaß macht“. In seinem Garten steht in rund zwei Meter Höhe ein Wetterturm. Er misst alle zehn Sekunden Parameter wie Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit, Regen, Luftdruck. Am Dach seines Hauses hat Nimmervoll Webcams installiert, genauso wie am Breitenstein und am Ortsplatz von Kirchschlag.

Alle Daten und Fotos laufen bei einem Computer zusammen, der sie verarbeitet und aufbereitet. Das Wetter in Kirchschlag vor genau zehn Jahren, selber Tag, selbe Uhrzeit? Kein Problem. Nimmervoll hat selbst am Handy alle Wetterinformationen parat, die er gerade braucht.