Seppy macht sein eigenes Gewinnspiel

„Und was sagst du zu dieser Impf-Lotterie?“, wollte ich wissen. „Wenn’s was nützt, ist es gut!“, das sagt Omama immer dann, wenn ihr die richtige Antwort nicht einfällt. Aber ich finde, diese Antwort ist gut. Trotzdem schade, dass nur einige wenige was gewinnen können. „Das stimmt nicht, Seppy! Jeder Einzelne gewinnt mehr Sicherheit, gesund zu bleiben.“ Diese Antwort find ich noch besser. Das bringt mich jetzt auf eine Idee! Ich mach’ mein eigenes Gewinnspiel. Aufgepasst! Alle, die mir jetzt eine Nachricht schreiben, gewinnen was. Wirklich alle! Und zwar mein Lieblingsbuch. Ihr braucht mir nur zu schreiben, wie mein Lieblings-Teddybär heißt. Schaut euch das Bild genau an und schickt die Antwort an seppy@puppentheater.at. Ihr könnt auch was dazu schreiben, aber nicht auf die Adresse vergessen! Ich freu’ mich auf Post von euch!

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters