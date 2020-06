„Rätselhafte Ermittlungen“

Wie das Nachrichtenmagazin profil berichtet, führt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Terminal Tower nunmehr 28 Beschuldigte. Es geht um vermutete Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch in Zusammenhang mit der Einmietung der Finanz- und Zollämter in dem Gemeinschaftsprojekt von Porr, Raiffeisen Oberösterreich und Raiffeisen Leasing.

Dabei sollen 200.000 Euro an „Vermittlungsprovision“ via Peter Hochegger an Walter Meischberger, Ernst Karl Plech und Karl Heinz Grasser geflossen sein. Laut Abschlussbericht der „SOKO Constantia“ wird unter anderem gegen Ex-Raiffeisenlandesbank-General Ludwig Scharinger und 13 aktive bzw. ehemalige Raiffeisen-Mitarbeiter sowie den Linzer Bürgermeister Klaus Luger und dessen Vorgänger Franz Dobusch ermittelt.

„Ja, ich werde als Beschuldigter geführt“, bestätigt Luger im Gespräch mit dem KURIER. Er sei im Mai 2012 von der Staatsanwaltschaft einvernommen worden, seither habe er weder etwas Neues gehört, noch seien die Ermittlungen eingestellt worden. Als Grund für die Einvernahme nennt Luger einen von ihm und Dobusch unterzeichneten Brief, den er im Jahr 2006 als Planungsreferent an das Finanzministerium geschickt habe.