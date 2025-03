Umbau des Linzer Busterminals: Was wird aus den Obdachlosen?

Die geschützten Kojen, also Wartebereiche, gaben Sicherheit. "Da hatte jeder ein kleines Wohnzimmer und der nächste Bekannte war nur ein paar Meter entfernt." So beschreibt Christian Gaiseder, B37-Geschäftsführer, die Situation der Obdachlosen bisher am Linzer Busterminal .

Bereits vor einem Jahr gab es den Antrag im Gemeinderat auf Einrichtung eines Pilotprojekts für eine Bahnhofsmission . Ein Bahnhofsozialdienst mit Ruheraum, sanitären Einrichtungen und einem Beratungsangebot für obdachlose Menschen, Suchtkranke und Reisende in Notsituationen wäre ein wichtiger Schritt, um soziale Infrastruktur am Linzer Bahnhof zu schaffen.

Für die KPÖ ist weiterhin nicht geklärt, was mit den obdachlosen Menschen passiert, die sich dort regelmäßig aufgehalten haben. Nach dem Umbau wird ein Wachdienst dafür sorgen, dass sie nicht mehr zurückkehren können – eine Maßnahme, die das Problem lediglich verdränge, anstatt Lösungen zu schaffen , heißt es seitens der Partei. Diese fordert daher die Errichtung eines stationären sozialen Dienstes sowie kostenlose, öffentlich zugängliche WC-Anlagen am Hauptbahnhof .

Ein Blick in andere österreichische Städte zeigt, dass solche Projekte längst Realität sind: In Graz eröffnete im Jänner 2024 wieder eine Bahnhofsmission der Caritas. Auch in Wien, Salzburg und Innsbruck gibt es Bahnhofsozialdienste, die als wichtige Anlaufstellen für Menschen in Not dienen.

„Der Umbau des Busterminals darf nicht zulasten jener Menschen gehen, die auf die Wärme und den Schutz am Bahnhof angewiesen sind. Gerade jetzt wäre ein Bahnhofssozialdienst dringender denn je“, so KPÖ-Gemeinderat Michael Roth-Schmida.

Bestehende Möglichkeiten nutzen

Das sieht B37-Geschäftsführer Christian Gaiseder anders: "Da bin ich kein Freund davon. Es sollen die bestehenden Tageszentren und Möglichkeiten genutzt werden." Das Angebot zu erhöhen, müsse nicht zwingend die beste Lösung sein.

Auch die Gemeinderats-Fraktion LinzPLUS will von der zuständigen Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, SPÖ, in einer Anfrage wissen: "Wie und wer kümmert sich um die Obdachlosen, die am Busbahnhof Zuflucht gefunden haben und sich dort zum Teil schon seit Jahren in den gläsernen Kojen ‘eingerichtet’ haben?"