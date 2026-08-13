Schutz von Kraftwerken: Bundesheer übt im Innviertel

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Erstmals seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat auf oberösterreichischem Boden das Bundesheer den Schutz eines Energieversorgers umfassend trainiert. Zwei Wochen Übung 130 Soldatinnen und Soldaten der Garnison Ried im Innkreis haben auf dem Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks Riedersbach der Energie AG Oberösterreich geübt, wie kritische Infrastruktur in außergewöhnlichen Bedrohungslagen zu schützen ist. Am Donnerstag gab man Einblicke in die Übung.

Zwei Wochen lang wurden unterschiedliche Szenarien zur Sicherung einer Industrieanlage durchgespielt. Dabei ging es um das Zusammenspiel von Soldatinnen und Soldaten, Fahrzeugen, darunter vier Schützenpanzer, und spezialisierten Einheiten, aber auch um die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesheer und einem Betreiber kritischer Infrastruktur. Keine Drohnen im Einsatz Es galt, das angegriffene Kraftwerk zu verteidigen und wieder in Besitz zu nehmen, ohne es zu schädigen, erläuterte Übungsleiter Maximilian Staudinger. Es handle sich um einen „hochanspruchsvollen, luft- und bodengebundenen Einsatz“. Drohnen seien nicht zum Einsatz gekommen, aber Flieger hätten Luftaufnahmen gemacht.