In Reih und Glied: Bundesheer bei einer der größten Übungen 2026

Wenn im südlichen Niederösterreich in den nächsten Tagen Schüsse fallen, ist das Österreichische Bundesheer bereits in Alarmbereitschaft. Nicht etwa, weil tatsächliche Gefahr besteht, sondern weil die Übung „Wechselland 26“ bereits in vollem Gange ist.

1.600 Teilnehmende „Die Ausbildungsübung Wechselland 26 ist eine der größten und vielfältigsten Übungen des Jahres für das Österreichische Bundesheer“, erklärt Oberst Lampersberger im Gespräch mit dem KURIER. Insgesamt 1.600 Soldatinnen und Soldaten nehmen daran teil – darunter auch ein Team aus Italien und eines aus der Schweiz.

Zwischen 15. und 26. Juni übt das Bundesheer auf einem Gelände, das sich von den Gemeinden Lanzenkirchen, Bad Erlach und Walpersbach bis tief in die Bucklige Welt erstreckt. Die vermeintlichen Feinde lauern dabei ab nächster Woche beispielsweise in Bromberg. Anlässlich des Besuchs von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag trainieren die Soldatinnen und Soldaten jedoch auf einem Stück Grünland nahe der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.

Drohnenflüge über NÖ Eine Drohne fliegt über die Köpfe der Anwesenden, als die Bundesministerin das Grünland des Übungsgeländes betritt. „Drohnen sind momentan das Thema“, erzählt Oberst Lampersberger gegenüber der Presse. Dieses Jahr seien sie erstmals bei einer derart großen Übung im Freigelände im Einsatz.

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Neben der Realübung im Freigelände findet parallel dazu auch eine simulationsgestützte Übung am Computer statt. An der Militärakademie in Wiener Neustadt fliegen die Drohnen somit digital über den Bildschirm, während sie für die Soldatinnen und Soldaten im Feld real werden.

Aus Fehlern lernen Generell spielen moderne Technologien wie Drohnen und Kommunikationssysteme eine zentrale Rolle bei der Großübung des Bundesheeres. „Im verlegbaren Netzbereich ist das Österreichische Bundesheer im europaweiten Vergleich sogar ganz vorne mit dabei“, betont Tanner nach einem Briefing mit den Verantwortlichen.

Aber auch wenn die Technik auf dem neuesten Stand ist, kann es vorkommen, dass Fehler auftreten, die nicht vorhergesehen wurden: „Heuer ist ein Fehler aufgetreten, von dem nicht einmal die Techniker wussten, dass er existiert“, erklärt Hauptmann Witzmann. „Und genau für so etwas sind Übungen wie diese da: damit wir lernen und vorbereitet sind.“

Verteidigungsfähigkeit als Ziel Die Vermeidung von Fehlern im Ernstfall ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb das Bundesheer Großübungen wie diese durchführt. „Militärische Landesverteidigung ist die Kernaufgabe des Österreichischen Bundesheeres. Daher ist es besonders wichtig, umfassend zu üben, damit Österreich bis 2032 verteidigungsfähig ist“, fasst Tanner zusammen, bevor sie sich mit einem kräftigen Händedruck von den Soldatinnen und Soldaten verabschiedet.